Genta: «Non credo a Pioli, ha visto l’Inter almeno 7-8 volte. Che reazione!»

Genta nel corso di Sky Sunday Morning ha parlato della lotta scudetto che entra sempre più nel vivo, considerando le situazioni attuali di Inter e Milan e commentando le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa (vedi dichiarazioni).

LOTTA SCUDETTO – Carlo Genta su Sky ha detto la sua riguardo la lotta scudetto: «Nessuno crede a Stefano Pioli quando dice di aver visto Alcaraz e la partita del tennis. Credo che abbia visto la partita dell’Inter almeno 7-8 volte. Il Milan è una squadra di debuttanti nel rush finale del campionato e questo si è visto molte volte: è stato perfetto quando aveva spalle al muro dopo aver fallito alcune chance. L’Inter l’altra sera ha dato una sensazione splendida, quei 40/50 minuti giocati a manetta sono stati un segnale importante. Il Milan ha un problema, il gol. Quando sei l’Inter e vai sotto 2-0 non hai mai la sensazione che la partita sia chiusa. All’andata io ero allo stadio e il Verona dominò per 50 minuti. Poi il Milan l’ha ribaltata ma era un periodo diverso perché segnava tanto. In quella partita fu determinante Castillejo, un’altra caratteristica del Milan: trovare protagonisti sempre diversi. Per 50 minuti però il Verona aveva messo in prigione il Milan».