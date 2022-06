Bremer, l’Inter spera di abbassare le pretese del Torino in un modo – CdS

L’Inter non molla la pista Gleison Bremer, obiettivo numero uno per quanto riguarda la difesa. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri sperano di abbassare le pretese del Torino.

IN DIFESA – Come noto, il club nerazzurro si fa forza con l’intesa del giocatore e con la clausola che già a gennaio permetterebbe la cessione per soli 15 milioni. Attraverso questi argomenti, Marotta e Ausilio contano di abbassare le pretese di Cairo, che vorrebbe ottenere 40 milioni di euro. Si dovrà ragionare sull’inserimento di una contropartita tecnica, o in alternativa studiare una formula alternativa per l’affare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno