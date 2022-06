Cruz: «Lautaro Martinez ora è il 9 di tutti, ma si è dovuto adattare»

Cruz ha lasciato un segno all’Inter così come ora lo sta facendo Lautaro Martinez. L’ex attaccante, intervenuto a Super Mitre Deportivo su Radio Mitre in Argentina, ha parlato del numero 10 nerazzurro anche in relazione alla nazionale.

UN GRANDE RIFERIMENTO – Il Toro si è affermato in questi quattro anni in Italia, dopo un primo periodo di ambientamento. Lo ricorda Julio Ricardo Cruz analizzandone la carriera: «Lautaro Martinez, quando è passato direttamente dal Racing all’Inter, ha avuto un periodo dove non è andata bene. Gli è costato tantissimo, però poi si è adattato al calcio italiano e ha ripreso a fare gol. Io credo che Julian Alvarez potrà affermarsi anche in Inghilterra, con un grandissimo allenatore (Pep Guardiola al Manchester City, ndr). Ora è dietro Lautaro Martinez, che adesso è il 9 che tutti gli argentini: quello che Lionel Scaloni porterà titolare ai Mondiali».