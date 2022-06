Lukaku, limati gli ultimi dettagli: presto a Milano per riabbracciare l’Inter – CdS

Lukaku è atteso a Milano per vestire ancora una volta la maglia dell’Inter. Anche ieri è stata l’occasione giusta per limare gli ultimi dettagli e siglare gli ultimi accordi prima del suo arrivo.

TUTTO PRONTO – Dopo l’accordo con il Chelsea raggiunto nella giornata di martedì, si stanno sistemando gli ultimi dettagli: 8 milioni per il prestito oneroso con l’aggiunta di bonus per complessivi altri 5, legati alle vittorie della squadra e non solo allo scudetto, mentre l’ingaggio dell’attaccante belga sarà di 11 milioni lordi, quindi poco meno di 8,5 al netto. Il club nerazzurro, peraltro, è riuscito ad escludere qualsiasi discorso con altri giocatori che avrebbero dovuto fare il percorso inverso, ovvero da Milano e Londra. Dopo Milan Skriniar e Denzel Dumfries, gli inglesi ci hanno provato pure con il gioiellino della Primavera , Cesera Casadei, ma in viale Liberazione hanno continuato a fare muro. Ad ogni modo, entro il weekend sarà tutto a posto e allora ci sarà il via libera per uno sbarco che il popolo nerazzurro sta vivendo con grande attesa e partecipazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno