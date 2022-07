Bremer, la Juventus tenta il difensore e prepara il sorpasso all’Inter – TS

Gleison Bremer è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Secondo Tuttosport la Juventus tenta il soprasso sull’Inter per il difensore brasiliano.

AFFONDO – Gleison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però per la Juventus, con Koulibaly ormai destinato al Chelsea, il brasiliano è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa, in caso di cessione di De Ligt. Il club bianconero punta, infatti, al sorpasso sui rivali che, da tempo, lavorano all’arrivo del difensore brasiliano. Lo stallo sull’affare Skriniar-PSG infatti sta rallentando l’affare per il club nerazzurro, dando modo alla Juventus di rientrare in corsa. Proprio le cessioni infatti, spiega il quotidiano, saranno determinanti per la chiusura dell’affare: la prima squadra che riuscirà a cedere uno dei suoi pezzi pregiati in difesa (De Ligt per i bianconeri e Skriniar per l’Inter, ndr) presumibilmente la spunterà.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia