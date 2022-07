Lautaro Martinez-Lukaku: i due pronti a toccare quota 100 – CdS

L’Inter in questo calciomercato ha ritrovato la coppia gol che per due anni ha fatto le fortune dei nerazzurri: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. I due sono ripartiti assieme e l’Inter ne giova.

RITROVO – Diciamo che l’anno scorso è stato un po’ un anno di pausa per l’Inter per quanto riguarda la coppia Lautaro Martinez – Romelu Lukaku. Il belga infatti, volando in Inghilterra per tornare a vestire la maglia del Chelsea, ha abbandonato il suo compagno e fratello che però a Milano è definitivamente esplodo. Secondo il Corriere dello Sport i due quest’anno hanno ripreso da dove avevano lasciato con la Lu-La che ora punta quota 100. Lautaro Martinez, nonostante 4 anni all’Inter, due in più di Lukaku, ha 10 gol in meno per arrivare a quota 100 (-36 rispetto a -26).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti