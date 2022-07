Inter, ultime da Appiano. Tra rientri, infortuni e prossima amichevole – CdS

L’Inter, dopo l’amichevole di Lugano, è tornata ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Nel ritiro nerazzurro sono arrivati anche tutti i calciatori impegnati con le varie nazionali.

ULTIME – Mancavano all’appello di fatto solo i calciatori che fino a metà giugno hanno lavorato e giocato con le proprie Nazionali. Come spiega il Corriere dello Sport Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Dumfries, De Vrij, Brozovic e Sanchez sono arrivati alla Pinetina ieri. Ma non solo. Le novità riguardano anche Gagliardini e Pinamonti. Il primo sabato è pronto per fare il suo esordio stagionale mentre il secondo oggi potrebbe tornare ad allenarsi col gruppo dopo aver smaltito il Problema fisico.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti