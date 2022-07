Skriniar e cessione di Kimpembe. Psg pronto ad accontentare l’Inter -CdS

L’Inter ha una grande trattativa impostata per il mercato in uscita, quella che riguarda Milan Skriniar. Se infatti ai dirigenti nerazzurri sta balzando in testa di trattenerlo e non venderlo, i discorsi cambierebbero se il Psg salutasse Kimpembe.

DOMINO – Lo si può definire come una sorta di effetto domino. Il Psg vende Kimpembe e prender Skriniar con l’Inter che a sua volta prenderebbe Bremer. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, i parigini sono prossimi a chiudere il trasferimento di Kimpembe al Chelsea per 60 milioni di euro complessivi (50+10 di bonus), un tesoretto che permetterebbe al club francese di alzare l’offerta all’Inter e prendersi Skriniar. L’Inter palesa l’idea di trattenere Skriniar a Milano, come Inzaghi e D’Ambrosio si auspicano, ma in caso di addio di Kimpembe allora il banco salterebbe.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti