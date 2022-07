Skriniar, niente rilancio del Psg. E l’Inter pensa alla folle idea – CdS

L’Inter ha da ormai settimane una trattativa avviata con il Psg per portare Milan Skriniar in Ligue 1. I nerazzurri però sono fermi sulle loro richieste: 70 milioni cash. E ora, dopo varie trattative, spunta una folle idea.

IDEA – L’Inter, sul mercato in uscita, ha un nome caldissimo: Skriniar. Il centrale slovacco infatti è l’obiettivo numero uno del Paris Saint Germain con i francesi che hanno scelto lui come profilo ideale per la difesa a tre del nuovo tecnico Galtier. C’è un però. L’Inter è ferma sulla richiesta di 70 milioni di euro cash per sistemare il bilancio, offerta ancora non arrivata in viale della Liberazione come conferma il Corriere dello Sport. Dunque, nella testa dei dirigenti, sta cominciando a balzare la folle idea di poter tenere Skriniar senza cederlo. Sicuramente è un rischio, visto che poi arriverà anche Bremer e Zhang ha imposto di chiudere con 60 milioni di attivo il bilancio. Un rischio grande ma che permetterebbe all’Inter di avere una signora squadra, non solo in Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti