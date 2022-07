Bremer, la Juventus punta al sorpasso col tesoretto di de Ligt – CdS

L’Inter ha individuato in Gleison Bremer il difensore giusto per rinforzare la difesa per il prossimo anno. Il discorso è scisso dall’addio o la permanenza di Milan Skriniar ma occhio alla Juventus.

TESORETTO – L’Inter ha bisogno urgentemente, non tanto per la qualità, ma soprattutto dal punto di vista numerico, un difensore. Bremer è il nome che piace e circola più o meno da gennaio con il brasiliano che ha già un accordo con i nerazzurri. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport però, occhio al possibile inserimento a capofitto della Juventus. I bianconeri infatti sono prossimi a salutare de Ligt, direzione Bayern Monaco e, visto che Cairo chiede più di 40 milioni per il suo difensore, una parte dei soldi potrebbe essere reinvestita in questo profilo. L’Inter per ora è ferma a 28-30 milioni di offerta, vedremo se il tesoretto della Juve scompiglierà le carte in tavola.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti e Filippo Bonsignore