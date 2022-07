UFFICIALE -Vidal è un nuovo giocatore del Flamengo! «Sogno avverato»

L’Inter ha salutato, pochi giorni fa, Arturo Vidal. Il centrocampista cileno infatti ha rescisso il suo contratto dietro ad una buonuscita e questa notte ha firmato con il Flamengo, come lo stesso club ha annunciato.

SOGNO – L’Inter si è liberata di un ingaggio pesante come quello di Arturo Vidal. Il cileno è venuto a Milano per firmare la rescissione del contratto con il club nerazzurro con il centrocampista che però ha già la sua nuova squadra. Dopo aver già visto una partita del Flamengo dal vivo settimana scorsa, Vidal è tornato in Brasile dove questa volta rimarrà per giocare.

L’ex Inter poco fa ha messo sui suoi profili social una foto che lo ritrae in campo con una didascalia molto chiara: «Oggi si avvera un sogno che ho avuto per tutta la vita, Flamengo. Ora sono Mengao!». Buona fortuna Arturo!