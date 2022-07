Europei femminili, per l’Italia già decisiva. Con Islanda una dell’Inter dal 1′?

Seconda partita degli Europei femminili per l’Italia. Dopo il pesante KO all’esordio contro la Francia per 1-5, le ragazze di Bertolini dovranno vincere contro Islanda. Possibile chance dal 1′ per una dell’Inter Women

DECISIVA − Alle 18 è in programma Italia-Islanda, gara valida per la seconda giornata degli Europei. Le azzurre di Milena Bertolini, dopo il clamoroso tonfo all’esordio contro la Francia, scenderanno in campo già per un match decisivo. Serve una vittoria per non compromettere anzitempo l’avventura europea in Inghilterra. Potrebbe giocare dal primo minuto Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women. La giocatrice era entrata solamente nella ripresa durante Italia-Francia.