Bremer, Juventus pronta a sfidare l’Inter! Affondo in un caso – TS

Gleison Bremer è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Secondo Tuttosport sul difensore non solo l’Inter: la Juventus pronta a sfidare i nerazzurri.

AFFONDO – Gleison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però, sul brasiliano si è inserita la Juventus: i bianconeri, che presumibilmente saluteranno De Ligt, in questa sessione di mercato, hanno individuato nel brasiliano un possibile sostituto. Per i bianconeri però, spiega il quotidiano, il difensore granata non rappresenta la prima scelta: l’obiettivo principale è Koulibaly del Napoli. Per questo motivo, un eventuale affondo bianconero per Bremer avverrà solo in caso di difficoltà ad arrivare al centrale dei partenopei.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia