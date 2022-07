Dzeko, rientro in anticipo un segnale per l’Inter: volontà chiara per il futuro – CdS

Dzeko ha tanta voglia di Inter e lo ha dimostrato anche ieri con il rientro anticipato ad Appiano Gentile. Come sottolineato dal collega Pietro Guadagno oggi sul Corriere dello Sport, segnale inequivocabile per il futuro.

VOLONTÀ CHIARA – Anche Edin Dzeko come Joaquin Correa non ha intenzione di restare, nonostante l’arrivo di Romelu Lukaku l’attaccante bosniaco non ha paura di giocarsi le sue chance all’Inter e di aiutare la squadra proprio come la scorsa stagione. Volontà chiara dettata anche dal suo rientro anticipato dalle vacanze rispetto il rientro previsto per domani così come per tutti gli altri nazionali. Il bosniaco ha intenzione di restare per mettersi in gioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno