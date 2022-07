Correa trequartista anche a Lugano? Una soluzione. Lui vuole il riscatto – CdS

Correa cerca il riscatto dopo una stagione (quella passata) con tante difficoltà. Oggi possibile nuova chance da titolare contro il Lugano.

PER IL RISCATTO – Joaquin Correa la scorsa stagione è arrivato con grandi aspettative, confermate anche dalla doppietta subito all’esordio. Poi una stagione complicata per lui e quest’anno è in cerca di un riscatto. Sarà tra i giocatori confermati in questa stagione e si giocherà una maglia da titolare, considerando la presenza di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku inamovibili. Intanto oggi contro il Lugano ci sarà, possibile maglia da titolare per lui così come successo anche contro l’US Milanese. L’argentino era stato impiegato nel ruolo di trequartista e non è da escludere questa possibilità anche oggi. Questa, però, è da considerare solo un’opzione momentanea in mancanza di uomini.