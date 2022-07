Dybala, presto incontro con gli agenti per definire futuro: Inter o altre 2 – TS

Dybala è tornato in Italia e, secondo Tuttosport, fra oggi e domani incontrerà i suoi agenti. Da definire il suo futuro: attenderà ancora l’Inter o comincerà a guardarsi attorno

FUTURO – Paulo Dybala a breve definirà il suo futuro. Secondo Tuttosport, l’argentino, rientrato in Italia, inconterà fra oggi e domani il suo entourage per fare il punto della situazione. L’argentino dovrà capire se continuare ad attendere l’Inter( che prima di affondare il colpo deve sistemare la questione relativa a Sanchez) o se cominciare a valutare altre soluzioni come Roma o Napoli.

Fonte: Tuttosport – Masini – Togna