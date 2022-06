Bremer, il Torino lo offre al Chelsea. Ma l’Inter resta in pole: le ultime – TS

Geison Bremer è uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Secondo Tuttosport il Torino lo ha offerto al Chelsea, ma l’Inter resta in pole-position

POLE – Geison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport il Torino ha fretta di vendere e spera di incassare il più possibile dalla cessione del centrale brasiliano che, da tempo, ha l’accordo con i nerazzurri. Per questo motivo il ds granata Vagnati ha sondato il terreno con Chelsea e Tottenham per capire se ci fossero offerte in grado di far vacillare la voglia nerazzurra di Bremer. L’Inter, dal canto suo, è pronta a mettere sul piatto una cifra compresa fra i 30 ed i 35 milioni: cifra, in cui, può essere compresa una contropartita. Ai granata, infatti, piacciono sia Cesare Casadei, che i nerazzurri però cedono solo in prestito, e Federico Dimarco.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti