Pinamonti, Atalanta meta gradita. Ma distanza tra offerta e richiesta – CdS

L’Inter ha tra le mani un giocatore, un attaccante, che potrebbe fruttare un bel gruzzoletto in questo calciomercato, Andrea Pinamonti. Tante le pretendenti, una la meta più gradita.

META – Tra tutte le pretendenti che si sono fatte ovviamente avanti per Pinamonti dopo la splendida stagione all’Empoli lo scorso anno, ce n’è una ovviamente più accreditata: l’Atalanta. Gasperini è pronto a ritagliarli uno spazio in attacco e il classe ’99 di proprietà dell’Inter gradisce ampiamente la nuova destinazione. Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport però, la distanza tra domanda e offerta è abbastanza ampia. L’Inter, dalla cessione di Pinamonti, vorrebbe quantomeno fruttare 20 milioni di euro, milione più milione meno. L’Atalanta al momento ha recapitato una prima offerta di 10 milioni di euro di base fissa + 5 milioni di bonus. Troppo poco per la società di viale della Liberazione. Dunque, per arrivare a un accordo, ci potrebbe essere un faccia a faccia tra le due società. Così da ultimare l’operazione e permettere a entrambi di essere felici.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno