Chelsea alla ricerca di due difensori! Se salta Skriniar, all-in de Vrij? – CdS

L’Inter sa che, in questa sessione di mercato, almeno una cessione eccellente andrà fatta. Il nome caldo è quello di Milan Skriniar con il difensore conteso tra Psg e Chelsea. Ma occhio, in caso di approdo ai parigini, i blues potrebbe andare alla carica per Stefan de Vrij.

ALL IN – L’Inter ha dalla sua la possibilità di imbastire una sorta di asta per Milan Skriniar (vedi articolo). Se infatti il Psg lo vuole veramente ora deve far fronte anche all’inserimento del Chelsea. Ma occhio però. I blues, come spiega il Corriere dello Sport, in questa sessione di mercato hanno perso e salutato due difensori centrali, non uno soltanto. Non è da negare l’apprezzamento del Chelsea per de Ligt della Juventus (possibile operazione con Werner) e dunque, in caso di non approdo di Skriniar a Londra, il club di Todd Boehly potrebbe virare su un altro difensore dell’Inter, Stefan de Vrij. Come detto più volte, l’aver riportato a Milano Lukaku ha aperto un canale preferenziale tra Chelsea e Inter e dunque, in caso di fumata nera per Skriniar, si potrebbe tentare un affondo per De Vrij. Difficile che l’Inter si liberi e si privi di 2/3 di difesa titolare così di punto in bianco ma le soluzioni, in caso, sarebbero già pronte con Bremer e Milenkovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno