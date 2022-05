Bremer ha scelto l’Inter! A breve incontro con il Torino per chiudere – AP

Bremer è l’altro grande sogno dell’Inter insieme a Dybala (QUI le ultime sull’argentino). Secondo le ultime di Pedullà, il difensore del Torino ha fatto la sua scelta e ora ha fretta di definire i dettagli

DETTAGLI – Gleison Bremer ha scelto l’Inter. Ne è sicuro Alfredo Pedullà, secondo il quale a breve il difensore brasiliano incontrerà il Torino per definire i dettagli: “Bremer vota Inter, scelta fatta! Dai primi, inediti, contatti raccontati a partire da dicembre a un incontro presto con il Torino per chiudere i dettagli. Ci hanno provato dall’estero, ma lui aspetta l’Inter”.

SUMMIT A BREVE – Bremer aveva prolungato il suo contratto con il Torino dopo la promessa del club granata che la sua valutazione non sarebbe andata oltre i 25/30 milioni di euro. A breve ci sarà un summit tra l’Inter e il Torino dove verranno definiti i dettagli. Il club di Urbano Cairo potrebbe anche valutare una contropartita tecnica come Andrea Pinamonti. Andrea Belotti infatti non ha ancora dato risposta sul rinnovo del contratto e nell’attesa i granata si guardano intorno.