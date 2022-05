Vidal via dall’Inter, arrivano ulteriori indicazioni sull’addio imminente

Vidal è uno dei giocatori che dovrebbero aver finito l’esperienza all’Inter. Il cileno è sempre più vicino a lasciare i nerazzurri e continuano ad arrivare voci sul suo passaggio al Flamengo.

SE NE VA – «Faremo il possibile e l’impossibile affinché Arturo Vidal giochi nel Flamengo». Le parole (a ESPN) sono di André Cury, che fa parte dell’entourage di Fernando Felicevich, l’agente del centrocampista cileno. Da tempo ormai la formazione rossonera di Rio de Janeiro è indicata come la destinazione più probabile di Vidal, anche perché lui stesso ha più volte ammesso la volontà di trasferirsi lì. Manca ancora l’accordo definitivo, così come la risoluzione con l’Inter, ma tutto fa pensare che in tempi brevi la situazione sarà sistemata. Con Vidal uscirà il secondo giocatore più pagato della rosa: prende sei milioni e mezzo netti a stagione, con un contratto fino al 30 giugno 2023. Il suo posto, come raccontato nel corso della giornata, a livello numerico sarà presumibilmente preso da Henrikh Mkhitaryan, in scadenza con la Roma (vedi articolo).