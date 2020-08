Brazao torna all’Inter solo di passaggio: di nuovo in prestito, club scelto

Brazao è reduce da un prestito all’Albacete, ma il suo futuro prossimo non sarà all’Inter. Il quotidiano spagnolo El Comercio fa sapere che è vicina la sua nuova esperienza nella Segunda Division, ossia l’equivalente della Serie B italiana. Ecco in quale club andrà a giocare il portiere brasiliano classe 2000.

NUOVO TRASFERIMENTO – “L’Oviedo tratta l’arrivo del portiere Gabriel Brazao, giocatore che nella scorsa stagione era in prestito all’Albacete: è vicino a diventare l’estremo difensore degli azzurri. Il giovane calciatore, che farà vent’anni il prossimo mese di ottobre, ha debuttato in Segunda Division nel passato campionato, giocando cinque partite più due di Copa del Rey. È di proprietà dell’Inter, che sta negoziando una nuova cessione in prestito in Spagna.

Brazao si trasferirà sino al termine della stagione e dovrà lottare per il posto con Joan Femenias, l’unico altro acquisto dell’Oviedo sin qui. Mauro Pérez, direttore sportivo dell’Albacete, ha dichiarato che avrebbe voluto trattenere il portiere, ma l’intenzione dell’Inter era quella di trovare un club che gli garantisse venti o trenta partite da titolare come minimo. L’Oviedo può offrire questa garanzia a Brazao: ecco perché le trattative sono vicine a una conclusione positiva”.

Fonte: ElComercio.es – Ramon Julio Garcia, Maria Suarez