Brazao prigioniero di un trasferimento non ancora ufficiale: Inter al lavoro

Brazao continua ad aspettare il momento giusto per poter tornare ufficialmente in campo. Il portiere classe 2000 è ancora “prigioniero” dell’Inter pur trovandosi fisicamente in Brasile, dove il Cruzeiro non può che temporeggiare in attesa di novità dall’Italia

TRASFERIMENTO “CONGELATO” – In data odierna Gabriel Brazao può “festeggiare” il suo primo mese da quando è tornato a casa. Il portiere brasiliano, infatti, si trova a Belo Horizonte esattamente dal 18 gennaio. E dal 19 si allena ma senza transfer. A distanza di un mese, però, il Cruzeiro del Presidente Ronaldo non ha ancora annunciato il suo acquisto in prestito dall’Inter (vedi articolo). Brazao continua ad allenarsi ovviamente senza poter scendere in campo. E resta in attesa che l’Inter risolva tutti i problemi burocratici intercorsi per permettere il tesseramento da parte del Cruzeiro. La società brasiliana è tranquilla che tutto possa andare per il verso giusto e lo stesso vale per l’Inter. Ma resta il fatto che il portiere classe 2000 è “bloccato” da un mese in un limbo senza fine. Da sistemare alcuni dettagli contrattuali, in particolare quelli relativi all’operazione in prestito. Adesso tocca all’Inter sbloccare il tutto. Annuncio in arrivo?