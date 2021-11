Biasin: «Rinnovo Brozovic, manca l’incastro giusto. Discreto ottimismo»

Il rinnovo di Brozovic continua a tenere banco e si attendono novità sul contratto del croato. Biasin, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, dice però che l’Inter è ancora ottimista per non perderlo a parametro zero.

QUESTIONE CONTRATTI – “Lorenzo Insigne non ha ancora trovato l’incastro giusto per il rinnovo con il Napoli. Neppure Marcelo Brozovic. E neanche Franck Kessié. E al momento neppure Paulo Dybala. Cioè, Dybala sì ma lo diciamo da due anni e continuano a farci attendere. Per Brozovic bisogna attendere l’arrivo del babbo a Milano, non sarà semplice ma c’è ancora un discreto ottimismo. Meno per Kessié. Per Insigne bisogna capire cosa ha in mente Aurelio De Laurentiis. Se davvero gli ha proposto un rinnovo a scendere allora è possibile che non abbia tutto questo desiderio di proseguire con il suo capitano”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin