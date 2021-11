Brozovic-Inter, incontro per il rinnovo a giorni! Offerta in arrivo – SI

L’Inter vedrà il padre-agente di Brozovic in questi giorni. Secondo Sportitalia è in arrivo il decisivo vertice per il croato, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2022: si cerca un accordo a breve.

OBIETTIVO RINNOVO – Marcelo Brozovic ha sette mesi e mezzo rimanenti di contratto e nel 2022, se non arriverà il rinnovo, potrà firmare a zero con un altro club. L’Inter deve accelerare e trovare un accordo, per evitare di perderlo gratis. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, in questa settimana è previsto l’incontro con il padre, che da qualche mese è diventato anche l’agente del numero 77. L’Inter presenterà l’offerta definitiva per il rinnovo di Brozovic, puntando sul senso di appartenenza del croato. Non mancano le offerte, ma c’è la volontà di trovare un accordo. E questo può fare tutta la differenza del caso nella trattativa per Brozovic.