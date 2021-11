Inter-Napoli, divieto per i residenti in Campania sulla vendita biglietti

Inter-Napoli si avvicina: il big match del turno che fa riprendere la Serie A dopo una pessima sosta per le nazionali sarà domenica alle ore 18 al Meazza. Prosegue la vendita dei biglietti (vedi articolo), con un divieto per i residenti in Campania.

LA RESTRIZIONE – “Sono in vendita i biglietti per Inter-Napoli, tredicesima giornata di Serie A in programma domenica 21 novembre alle ore 18 allo Stadio Meazza di San Siro.

I tagliandi saranno in vendita sul Circuito Vivaticket al prezzo di 20 euro.

Il settore dedicato al Settore Ospiti è il terzo anello BLU.

Come da determina n° 22/2021 del 10 novembre 2021 la vendita è vietata ai residenti nella Regione Campania.

I cancelli dello Stadio apriranno alle ore 15:30. L’ingresso dedicato ai tifosi del NAPOLI (non residenti in Campania) è il gate 10.

Si ricorda che all’ingresso verranno controllati il Green Pass, il documento in corso di validità e il biglietto”.

Fonte: sscnapoli.it