Biasin: «Nandez, accordo Inter-Cagliari non semplice. Nainggolan più avanti»

Biasin parla dell’asse fra Inter e Cagliari, che può portare a diverse operazioni. Quella di Dalbert è già fatta, si attendono novità su Nainggolan e Nandez. Ecco le sue notizie dall’editoriale per “TuttoMercatoWeb”.

SI TRATTA – “Una roba di mercato, anzi tre. Tutte legate al presunto asse Inter-Cagliari. Per Radja Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa: probabile che il discorso venga intrapreso tra qualche giorno. Nahitan Nandez: l’Inter ha l’OK di massima del giocatore, ma le parti non hanno ancora parlato di contratto. Con il Cagliari si cercherà un accordo nei prossimi giorni. Accordo non semplice, anche solo per il fatto che i nerazzurri possono prendere l’uruguaiano solamente in prestito. E, a proposito di prestiti, Dalbert vola in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin