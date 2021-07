Satriano, l’agente: «Molti club, non solo dopo Lugano-Inter. Lui concentrato»

Satriano è diventato una sorta di uomo del momento, dopo la prestazione con gol in Lugano-Inter (vedi highlights). Il suo agente, Nick Maytum, parlando a “Calciomercato.it” ha fatto capire come l’attaccante classe 2001 possa andare in prestito: varie squadre su di lui.

IL NOME NUOVO – Martin Satriano ha colpito sabato in Lugano-Inter, facendosi conoscere rispetto a chi non aveva seguito il Campionato Primavera 1. Il suo agente, Nick Maytum, fa il punto della situazione: «È molto contento. Ha giocato una grande partita sabato contro il Lugano. È molto concentrato, il duro lavoro ha pagato e ora vuole solo lavorare giorno per giorno per farsi trovare pronto per la prossima partita. Proverà a migliorarsi ogni giorno in allenamento, mantenendo i piedi per terra e lavorando il più possibile. Cagliari e Rayo Vallecano un’opzione per Satriano? Ci sono molte opzioni al momento, molti club interessati a lui. Non solamente per la partita di sabato, ma anche per come ha giocato con la Primavera, vincendo il premio di miglior attaccante».

ATTENZIONE CHIARA – Maytum segnala come Satriano non sia distratto né dagli elogi né dalle voci di mercato: «Ora, però, è solamente concentrato sull’Inter e ad allenarsi con l’Inter ogni giorno. Quando qualcosa di potenzialmente concreto arriverà valuteremo la situazione, ma fino a quel momento è solamente attento alla sua forma fisica e a lavorare per essere pronto fisicamente e tecnicamente. Sia il Cagliari sia il Rayo Vallecano sono due grandi squadre, ma non c’è niente di concreto al momento. Io penso che in agosto ne sapremo di più riguardo al suo futuro, perché con l’Europeo e la Copa América il mercato è stato un po’ rallentato».

Fonte: Calciomercato.it – Bruno De Santis