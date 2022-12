Biasin: «Hakimi post Dumfries? Non esiste ipotesi del genere! No spiragli»

Biasin prova a spegnere sul nascere le voci di un possibile ritorno di Hakimi all’Inter come sostituto di Dumfries. Per il giornalista si tratta di un’ipotesi innaturale

NON ESISTE − Fabrizio Biasin chiude totalmente ad un possibile ritorno del laterale marocchino: «Hakimi sostituto di Dumfries? Fantamercato. Non esiste una possibilità del genere. Credo che in questo momento nell’assenza di notizie di mercato in generale valga un po’ tutto, che è una cosa incredibile. Hakimi e Lukaku storie diverse. Il marocchino è in una squadra che gli dà 8 milioni di euro più bonus, gioca nel PSG e non c’è alcuno spiraglio per un ritorno. Mentre Lukaku era in rottura totale con l’ambiente, Hakimi non lo è. È in una situazione tattica diversa ma non sta dicendo “il PSG mi fa schifo”. Ha soltanto espresso un suo sentimento verso l’Inter ma niente più». Le sue parole su Telelombardia.