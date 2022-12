Inter, è veramente conveniente cedere Fabbian per prendere Scalvini?

Giorgio Scalvini sarà nei prossimi mesi uno dei nomi più caldi per il calciomercato. L’Inter è estremamente interessata al difensore, su cui però c’è grande concorrenza. Una carta per acquistarlo potrebbe essere Giovanni Fabbian.

COLPO – Il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini sarà al centro del calciomercato nei prossimi mesi. L’interesse da parte di diverse squadre è molto importante, la concorrenza sul calciatore non è da sottovalutare (vedi articolo). L’Inter ha intenzione di acquistare il gioiello classe 2003 della squadra bergamasca, ma la trattativa non sarà delle più semplici. Per anticipare tutti gli altri club la dirigenza nerazzurra è pronta ad utilizzare il cartellino di Giovanni Fabbian, il centrocampista al suo primo anno di prestito alla Reggina in Serie B. L’Atalanta mostra interesse per il giovane dell’Inter e per tale motivo ci potrebbe essere uno scambio.

Inter, Fabbian da tenere

GIOIELLO – Giovanni Fabbian è un talento da coccolare e tenere all’Inter. L’augurio è che rimanga almeno per avere una chance con la prima squadra nerazzurra. Il centrocampista ha già giocato 18 partite al primo anno tra i grandi e ha segnato addirittura 5 gol. Il fratello di Simone, Filippo Inzaghi, ha trovato in Fabbian la sua mezzala d’incursione, che riesce a operare bene in zona difensiva ma ad essere soprattutto pericoloso nella metà campo avversaria. Giorgio Scalvini sarebbe sicuramente un grande colpo: il difensore andrebbe a sostituire uno dei partenti nella retroguardia. Ci sono diversi contratti in scadenza, perciò c’è priorità in quel reparto per la prossima stagione. L’interesse per il calciatore dell’Atalanta è legittimo, ma Fabbian rimane comunque un giovane da provare, un talento che può essere parte del futuro dell’Inter.