Bernardeschi in scadenza, Pastorello lo propone all’Inter – CM

L’Inter oggi partirà alla volta di Bologna dove domani giocherà contro i rossoblù il recupero della 20′ giornata. I nerazzurri però sono coinvolti anche nelle tanti voci di mercato. L’ultimo nome accostato è quello di Federico Bernardeschi.

PROPOSTA – L’Inter domani a Bologna si gioca una buona fetta di scudetto. I nerazzurri, in caso di vittoria, volerebbero al primo posto scavalcando il Milan. Intanto però si susseguono le voci di mercato con tanti nomi accostati al’Inter. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’ultimo nome vicino all’Inter è quello di Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno con i bianconeri e non rinnoverà con molta probabilità il suo contratto. Bernardeschi ha recentemente cambiato agente passando dalla fucina di Raiola a quella di Pastorello. Quest’ultimo, secondo CM, ha proposto il suo assistito all’Inter che valuta l’operazione. Marotta ovviamente è un maestro dei parametri zero e potrebbe pensarci, ma prima ci sono tante valutazioni da fare.

Fonte: Calciomercato.com