Bologna-Inter, Inzaghi cambia in difesa? Tandem d’attacco scelto – SM

L’Inter lavora in vista della sfida di domani contro il Bologna valevole per la 20′ giornata di Serie A. I nerazzurri che formazione schiereranno? Inzaghi prepara delle sorprese. Il tandem d’attacco è scelto, ma la sorpresa potrebbe essere in difesa.

GESTIONE – L’Inter è attesa d aut vero e proprio tour de force da qui alla fine con 6 partite tutte ravvicinate. Domani c’è la prima contro il Bologna che potrebbe far volare i nerazzurri al primo posto in classifica. Inzaghi chi schiererà? Secondo SportMediaset le scelte in attacco sono fatte con Correa-Lautaro Martinez titolari, invece la sorpresa ci sarà in difesa. Stefan de Vrij infatti potrebbe riposare e andare in panchina facendo spazio a D’Ambrosio dal primo minuto con Skriniar centrale e Bastoni a sinistra. D’Ambrosio ha sempre risposto presente e Inzaghi dovrà essere bravo nella gestione delle forze.