Pjanic, Inter sulle tracce del bosniaco. Lui il sostituto di Vidal? Situazione

L’Inter avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco di proprietà del Barcellona in prestito al Besiktas.

CESSIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Miralem Pjanic, attualmente in prestito al Besiktas, tornerà al Barcellona quest’estate. Tuttavia il centrocampista non rientra nei piani di Xavi, così gli uomini mercato dovranno trovargli una nuova destinazione.

RITORNO IN ITALIA – Al momento almeno una squadra ha contattato l’agente del giocatore per mostrare il proprio interesse per il bosniaco. La scorsa estate quest’ultimo è stato vicino a tornare a vestire la maglia della Juventus. Adesso invece potrebbe far ritorno in Italia, ma per indossare la maglietta dell’Inter. Beppe Marotta apprezzerebbe molto il calciatore e sarebbe intervenuto anche nell’affare che ha portato Miralem dalla Roma al club bianconero.

SOSTITUTO – Il bosniaco potrebbe essere il sostituto di Arturo Vidal. Il cileno non rientrerebbe nei piani di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro avrebbe già deciso di rinnovargli il contratto, in scadenza il proprio 30 giugno, nonostante ne abbia la possibilità. L’erede di Arturo potrebbe essere proprio il bosniaco. Naturalmente nerazzurro e blaugrana dovranno trovare un accordo per poter concretizzare il trasferimento del centrocampista all’ombra della Madonnina.

Fonte: MundoDeportivo.com