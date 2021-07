Bellerin fuori dai piani dell’Arsenal: l’agente si muove, vantaggio per l’Inter?

Bellerin resta una delle principali possibilità per l’Inter da questo mercato. Stando al tabloid inglese Mirror l’Arsenal ha deciso di farlo fuori e il suo agente si sta muovendo con i club che possono ingaggiarlo.

VA FUORI – La notizia, della giornata di sabato, di Héctor Bellerin escluso dall’amichevole Arsenal-Millwall (vedi articolo) faceva presumere possibili sviluppi di mercato. Non hanno tardato ad arrivare: secondo il tabloid inglese Mirror Mikel Arteta, manager dei Gunners, ha deciso di escluderlo per l’inizio della stagione. Mancano ancora poco meno di tre settimane alla prima partita in Premier League dei londinesi, il 14 agosto contro il Leeds United, ma è da escludere che Bellerin possa prendere parte al match. Il suo agente, Albert Botines, è in contatto con alcuni club in Italia e Spagna, con l’Inter favorita per prenderlo. La volontà dell’Arsenal è di incassare fra diciassette e venti milioni di sterline dalla cessione di Bellerin.