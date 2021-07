Dzeko, Inter ormai alle spalle: «Stanco del mercato, penso alla Roma»

Dzeko può essere, stavolta definitivamente, tolto dai nomi per il mercato dell’Inter. L’attaccante bosniaco, accostato ai nerazzurri anche di recente, dopo Roma-Debrecen ha confermato la sua permanenza in giallorosso.

NON VA VIA – Edin Dzeko ha realizzato una doppietta nell’amichevole Roma-Debrecen, giocata stasera a Frosinone e finita 5-2. L’attaccante bosniaco, più volte a un passo dall’Inter, stavolta non sarà al centro di possibili trattative. Intervistato da Sky Sport al termine della partita, a una domanda sul suo futuro, non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Io sono stanco di parlare di Dzeko lì o là. Io penso solo alla Roma e nient’altro».