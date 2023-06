Bellanova attende e l’Inter non lo esclude. Torino avanza l’offerta – TS

L’Inter rifiuta il riscatto di Bellanova ma lascia una porta aperta. Il centrocampista attende risvolti e, intanto, riceve le avance del Torino. Le novità di TuttoSport sulla questione.

PIANI – L’Inter ha scelto di non riscattare, a 7 milioni di euro, Raoul Bellanova dopo l’ultima stagione in nerazzurro giocata da riserva fissa. Secondo quanto riporta TuttoSport, però, Giuseppe Marotta non ha escluso del tutto il centrocampista italiano dai piani del club nerazzurro. L’Inter ha intenzione di attendere ancora un po’ per andare sul giocatore, con l’idea di inserire nella trattativa anche una contropartita per il Cagliari, che ne detiene il cartellino. Ma mentre la dirigenza interista pensa a un modo per abbassare il prezzo, il Torino piomba su Bellanova e avanza un’offerta al club sardo. I granata, infatti, sono particolarmente interessati al centrocampista, al quale hanno proposto 7 milioni di euro più 2 di bonus. Non c’è ancora un accordo con il giocatore ma solo una sorta di pre-intesa. Bellanova, infatti, cerca di temporeggiare, in attesa che l’Inter si faccia avanti e che l’Europeo Under-21, nel quale sta attualmente giocando, finisca. Proprio in riferimento alla Nazionale, le prestazioni del centrocampista, ieri titolare contro la Francia (vedi articolo), potrebbero allargare il giro delle pretendenti che parteciperanno all’asta.

Fonte: TuttoSport – Marco Bonetto