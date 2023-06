Dzeko saluta l’Inter con un rammarico. Pronto per il Fenerbahce – TS

Dzeko saluta ufficialmente l’Inter e inizia la sua nuova avventura al Fenerbahce. Tanti successi in Italia ma anche un rammarico. Di seguito quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport.

ADDIO – L’ufficialità del trasferimento di Edin Dzeko dall’Inter al Fenerbahce è arrivata nella giornata di ieri. L’attaccante bosniaco ha salutato con un toccante messaggio sui social l’ambiente nerazzurro, dopo due anni ricchi di emozioni. Mentre il club di Istanbul, col quale ha firmato un contratto biennale da 4.2 milioni di euro a stagione, lo ha presentato con un video pubblicato sui propri canali ufficiali. Con l’addio di Dzeko l’Inter risparmierà 10.64 milioni di euro ma si priverà di un attaccante che ha contribuito al massimo nella conquista degli ultimi trofei nerazzurri.

RAMMARICO – Come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, Dzeko è convinto della scelta di intraprendere una nuova avventura col Fenerbahce. Nel cuore del giocatore bosniaco, però, resta il rammarico di non aver spuntato con l’Inter la finale di Champions League del recente 10 giugno scorso. Insieme, anche, al mancato scudetto, non solo con la maglia nerazzurra ma anche con quella della Roma. I trionfi in Italia, comunque, non sono mancati e sono arrivati solo all’Inter, anche grazie al suo contributo: 31 gol realizzati, 15 assist forniti e 4 trofei conquistati. Ora Dzeko può dirsi pronto a intraprendere una nuova strada, quella che porta in Turchia.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna