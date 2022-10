Barzaghi: «Paulo Sousa a Milano! Ecco le alternative a Inzaghi per la panchina»

Paulo Sousa è uno dei possibili nomi fatti nelle ultime ore per sostituire Simone Inzaghi che, ribadiamo, al momento ha la fiducia da parte della società. Il tecnico portoghese, secondo quanto riportato dal collega Marco Barzaghi in un video su YouTube, è stato avvistato a Milano.

A MILANO – Paulo Sousa tra i possibili sostituti di Simone Inzaghi? Il tecnico portoghese è in Italia e lo conferma la sua presenza in uno stadio di Serie A (vedi QUI). Di lui ha parlato anche Marco Barzaghi: «Avvistato Paulo Sousa ieri sera a cena a Milano in un noto ristorante argentino in centro. Il tecnico si è offerto come possibile alternativa. Tra questi anche Dejan Stankovic, ma anche altri nomi come Claudio Ranieri e Walter Zenga che metterei un gradino sotto. Vediamo se è qualcosa che può portare a una svolta. Paulo Sousa ha fatto molto bene con la Fiorentina, poi si è un po’ perso tra la Cina e il Brasile».

Fonte: Canale YouTube Marco Barzaghi