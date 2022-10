Inzaghi a rischio esonero? Uno dei sostituti citati per l’Inter si mostra in Italia

Inzaghi è in discussione, per sue stesse parole anche oggi in conferenza stampa (vedi articolo). Stamattina si è parlato degli eventuali sostituti in caso di esonero e uno di quelli indicati (vedi articolo) stasera si è mostrato in Italia. Solo una casualità o qualcosa di più?

OCCHIO AL RIBALTONE – Simone Inzaghi è costretto a cambiare la sua storia all’Inter, che nonostante i due trofei della passata stagione non è certo spettacolare. L’allenatore appare in bilico, col rischio di un esonero in tempi brevi che – al momento – non è in fase di valutazione ma non può essere escluso al 100% in caso di (si spera no) nuovi tracolli. Domani il tecnico andrà in panchina contro il Barcellona, sabato c’è il Sassuolo in trasferta. Si è parlato di possibili sostituti di Inzaghi, fra cui Paulo Sousa. Ecco: proprio l’allenatore portoghese, in nerazzurro per due anni da gennaio 1998 a gennaio 2000 come calciatore, è in Italia. Stasera ha assistito in tribuna a Verona-Udinese, posticipo dell’ottava giornata di Serie A (vedi articolo). Presenza da registrare, in attesa di novità su Inzaghi.