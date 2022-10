Asllani già ‘accantonato’ per Inter-Barcellona? Errore, per due motivi

Asllani potrebbe partire nuovamente dalla panchina in Inter-Barcellona. Il numero 14 verrebbe quindi “accantonato” dopo appena un’apparizione da titolare: sarebbe un errore, per due motivi

PANCHINA – L’Inter, in crisi nera, sfiderà questa sera il Barcellona in un match che può pesare molto per il futuro della stagione e di Simone Inzaghi. Il tecnico, secondo le ultime indiscrezioni (vedi articolo), potrebbe rinunciare a Kristjan Asllani in regia, preferendo il più maturo Mkhitaryan a legare il gioco a centrocampo. Possibile bocciatura, quindi, per il classe 2000 che comunque non aveva sfigurato da titolare contro la Roma nonostante l’esito della partita. Non impiegare il calciatore in Champions League sarebbe un errore da non fare: due i motivi principali

ERRORE – Asllani è stato preso per fare il vice-Brozovic. E proprio l’assenza del croato, che ne avrà ancora per un mese, deve essere l’occasione per far crescere, dal punto di vista tattico e dell’abitudine ai grandi palcoscenici, l’ex centrocampista dell’Empoli. L’impegno a singhiozzo e le “bocciature” premature non fanno il bene di un giovane calciatore che, nella prima parte di stagione, ha trovato un minutaggio esiguo. Anche alla luce della situazione critica che si sta palesando, Inzaghi dovrebbe cavalcare l’onda Asllani: quale migliore occasione di Inter-Barcellona?