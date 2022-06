Barzaghi: «Lukaku-Inter, il prestito potrebbe rivalutarlo! Entro fine giugno»

Matteo Barzaghi, dalla sede dell’Inter per Sky Sport, ha analizzato il caso Lukaku. Il belga spinge per ritornare ma spetta al Chelsea decidere. L’operazione è da fare entro fine giugno

TELENOVELA LUKAKU − Barzaghi analizza la situazione legata al clamoroso ritorno in nerazzurri del belga: «Sono tutti giorni buoni affinché Lukaku parli con il Chelsea per il prestito, gratuito o oneroso. L’Inter entro fine giugno deve chiudere l’operazione per godere del decreto crescita. Per pagare 9 ml netti, sarà possibile darne solo 12 lordi e non 18. Il Chelsea dovrà analizzare la situazione col nuovo patron. L’acquisto dello scorso anno non ha fruttato: tenerlo non avrebbe senso, cederlo nemmeno economicamente mentre il prestito potrebbe valorizzare il giocatore».