Mkhitaryan all’Inter, chance più che concreta: da Roma no svolta − Sky

Mkhitaryan-Inter, situazione in stand-by senza nessuna svolta. I nerazzurri rimangono una pista molto concreta per il centrocampista armeno con la Roma che non rilancia

PICCOLI PASSI − Mkhitaryan si avvicina a piccoli passi all’Inter. Ieri è avvenuto l’incontro tra Tiago Pinto e gli agenti del giocatore con cui si è ribadita una cosa: niente rilanci Roma. L’offerta economica dell’Inter in termini di denaro è praticamente uguale a quella del club giallorosso: ovvero 3,5 milioni di euro. La differenza sta negli anni di contratto. L’Inter offre un biennale, mentre la Roma è ferma ad un anno con opzione per il secondo. Secondo Marco Demicheli, di Sky Sport, dovrà decidere il giocatore. Ma le possibilità di vederlo giocare con la maglia dell’Inter rimangono alte.