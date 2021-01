Bargiggia: Â«Se l’Inter ci avesse lavorato, avrebbe potuto prendere GomezÂ»

Bargiggia: «Se l’Inter ci avesse lavorato, avrebbe potuto prendere Gomez»

Paolo Bargiggia, giornalista di “Sportitalia” ed esperto di calciomercato, ha svelato alcuni retroscena sul caso Alejandro Gomez. Secondo Bargiggia, l’Inter avrebbe potuto strapparlo ad un prezzo di saldo. Adesso, in pole, c’è il Siviglia

RIMPIANTI – Alejandro Gomez è vicinissimo al Siviglia, almeno secondo le ultime notizie. Paolo Bargiggia, però, ha svelato un interessante retroscena, che avrebbe potuto riportare l’Inter in corsa: «Comprensibile l’immobilismo sul mercato dell’Inter, quando c’è un passaggio di quote in società non è mai facile. Ma mi aspettavo che i nerazzurri lavorassero più su Gomez, perché l’Atalanta non poteva pensare di tenerlo a prescindere e la richiesta di 10 milioni per il cartellino era scesa. Ho alcuni messaggi che confermano che pareva fossero disposti a cedere il Papu pagandogli il 50% dello stipendio. Poi è arrivata l’offerta del Siviglia, ma se l’Inter ci avesse lavorato l’avrebbe potuto prendere. Evidentemente la paralisi sul mercato è superiore a quello che pensavo».