Gomez, niente Inter: si chiude con il Siviglia, offerta all’Atalanta – Sky

Gomez, niente Inter: si chiude con il Siviglia, offerta all'Atalanta

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez non andrà all’Inter: è in chiusura la sua cessione dall’Atalanta al Siviglia. Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato di come si può sviluppare questa situazione entro i prossimi dieci giorni.

NIENTE INTER – Sfuma un altro obiettivo, secondo Gianluca Di Marzio: «Alejandro Gomez sta per lasciare il nostro campionato per andare al Siviglia. L’idea del direttore sportivo Monchi si sta concretizzando: contatti continui fra le parti. Prima offerta tra cinque e sei milioni, poi bonus. L’Atalanta non aveva mai aperto all’operazione in Italia, alla fine tutti contenti. Il Papu va a giocare in Champions League, in una squadra importante. Vedremo se già domani mattina si potrà concludere».