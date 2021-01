FOTO – Moriero ricorda il compleanno di Gigi Simoni: «Auguri mister!»

Francesco Moriero

Francesco Moriero, ex calciatore dell’Inter, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Gigi Simoni, scomparso a maggio scorso. L’ex allenatore nerazzurro avrebbe compiuto 82 anni oggi. Ecco il ricordo di Moriero

SIMBOLO – Gigi Simoni ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’Inter. La vittoria in Coppa Uefa (6 maggio 1998) ma non solo: il rapporto genuino con quel gruppo di fuoriclasse ha messo radici e molti ex interisti hanno voluto rivolgere un pensiero a Simoni, nel giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni. Ecco il ricordo di Francesco Moriero, su Instagram: «Auguri mister!»