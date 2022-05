Barella nei profili valutati dal PSG. Ma c’è un ostacolo per trattare con l’Inter

Il PSG cerca un centrocampista di caratura internazionale e, per il quotidiano francese Le Parisien, c’è anche il nome di Barella. Tuttavia il classe ’97 dell’Inter non appare fra i più probabili.

LA RICERCA – Il PSG ha necessità di trovare un centrocampista di spessore, elemento che negli ultimi anni in Francia ritengono non abbia avuto. Il quotidiano francese Le Parisien ha come nome principale quello di Paul Pogba, in scadenza di contratto col Manchester United e che sicuramente non rinnoverà. Fra le varie opzioni, però, risulta anche quella di Nicolò Barella. Il classe ’97 dell’Inter figura tra i quattro possibili sacrificabili a fine stagione (vedi articolo). C’è però un ostacolo per i transalpini: il prezzo. I settanta milioni chiesti dall’Inter non appaiono la valutazione che Leonardo fa di Barella, quindi con sconti da escludere l’affare sembra difficile.

Fonte: leparisien.fr – Frédéric Gouaillard