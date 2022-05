Inter-Empoli, Inzaghi vara un mini-turnover: una conferma in difesa – TS

Inter-Empoli andrà in scena venerdì alle 18:45. Per la sfida di San Siro Inzaghi conferma uno dei difensori scesi in campo contro l’Udinese. Le ultime da Tuttosport

CONFERMA – Inter-Empoli rappresenta una tappa fondamentale per le residue speranze scudetto dei nerazzurri. Per la sfida di San Siro Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Bastoni: il difensore è al lavoro per essere in campo nella finale di Coppa Italia. In difesa, quindi, il tecnico confermerà Federico Dimarco, che dovrebbe completare il reparto con Skriniar e de Vrij. Sugli esterni dovrebbe tornare dal 1′ Dumfries a destra, con Perisic favorito su Gosens per una maglia da titolare sulla corsia di sinistra. In attacco Correa dovrebbe far rifiatare Dzeko in vista della finale di Coppa Italia.

Fonte: Tuttosport – S.P