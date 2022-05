Seedorf: «Inter e Milan? Alla pari! Per la Juventus un desiderio in finale»

Seedorf mette allo stesso piano Inter e Milan per il rush finale della Serie A, nonostante i rossoneri siano due punti sopra e con lo scontro diretto a favore. Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex ora opinionista per Amazon Prime Video si esprime anche sulla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo con la Juventus.

IL DUELLO – Clarence Seedorf ha giocato sia all’Inter sia al Milan e valuta l’avvincente corsa per vincere la Serie A: «Me l’aspettavo e a inizio stagione avevo detto che sarebbe stato un torneo più competitivo rispetto al passato, con più squadre in corsa per titolo. Credevo che Juventus e Napoli sarebbero restate “attaccate” alle milanesi ancora di più, ma non hanno fatto il massimo. Anche la Roma e la Lazio potevano avere più punti. Fin dall’inizio l’Inter è sempre stata indicata come la favorita perché ha la rosa più competitiva ed è campione d’Italia. Ora però il Milan è alla pari dei nerazzurri, in una posizione ottima per vincere lo scudetto dopo tanti anni. Questo duello è positivo per lo spettacolo: in Spagna, Germania e Francia è tutto deciso da settimane, mentre in Italia ci divertiamo ancora».

ULTIMO ATTO – Seedorf dà anche un giudizio sulla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo: «Sarà un match interessante, da vedere, perché si sfidano due grandi squadre che finora hanno dato vita a tre incontri combattuti. L’Inter ne ha vinti due (uno in finale di Supercoppa Italiana, ndr) e mi immagino che la Juventus abbia un gran desiderio di rivincita».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



