Balogun priorità, ma l’Inter ha tanti fronti. Sorprese non escluse – SI

Balogun è il primo nome per l’attacco dell’Inter, anche se per il momento non si è arrivati a un accordo con l’Arsenal. Oltre al centravanti, però, ci sono tanti fronti aperti e possibilità di acquisti a sorpresa: ne parla Pedullà durante Sportitalia Mercato.

QUANTI ACQUISTI! – Alfredo Pedullà non si ferma né a un ruolo né al solo Folarin Balogun, di cui ha già parlato: «L’Inter per me è una cosa scandita. Nel senso che sicuramente ci possono essere sorprese: magari parte Stefano Sensi e fanno un assalto a Lazar Samardzic. Io non escludo questo, però loro hanno delle priorità scandite e le stanno mantenendo secondo una logica: il portiere e l’attaccante. Poi a sinistra c’è la situazione di Robin Gosens e Carlos Augusto, ma dipende. La priorità è consegnare Yann Sommer a Simone Inzaghi, e credo ci siamo. C’è da capire se lo Shakhtar Donetsk libera Anatoliy Trubin, fermo restando che oggi Filip Stankovic ha fatto bene. Trubin è un portiere che piace molto, ma intanto c’è Sommer che è ottimo. Poi c’è da capire il tesoretto di Romelu Lukaku, da quaranta milioni, che vedremo se sarà sufficiente per convincere l’Arsenal. Il piano A è Balogun, poi c’è da aggiungere un difensore: Merih Demiral, ma piace Rafael Toloi».