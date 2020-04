Aubameyang-Arsenal, rinnovo bloccato: Inter in prima fila con 2 top club

Aubameyang ha giocato delle stagioni di alto livello con la maglia dell’Arsenal, ma la sua storia con i Gunners sembra ai titoli di coda. Secondo quanto riporta il Daily Express, infatti, il rinnovo è sempre più difficile. Inter e altri due top club restano in fila (qui i recenti rumors)

UNA PUNTA DA SEGUIRE – Il mercato degli attaccanti sembra decisamente frizzante in vista della prossima estate. Pierre-Emerick Aubameyang è al centro di molti rumors. Il contratto con l’Arsenal è in scadenza nel 2021 e le contrattazioni sembrano ferme. A questo punto, i Gunnes attendono un’offerta da almeno 56 milioni di sterline per cederlo. L’Inter, con lo sponsor di Antonio Conte, è in prima fila, ma attenzione anche a Chelsea e Barcellona.